Aşk-ı Memnu'nun Peyker'i Nur Fettahoğlu bikinili pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Alev emojisi yağdı...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle tanınan Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta nefes kesti. Dizide Peyker Yöreoğlu karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekerken, cesur pozlarıyla da yeniden gündeme geldi.

AŞK-I MEMNU DİZİSİYLE TANINDI

Nur Fettahoğlu, 2008-2010 yılları arasında tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'in kardeşi Peyker Yöreoğlu karakterine hayat vermişti.

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye başladı.

BİKİNİLİ CESUR POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden Nur Fettahoğlu, son olarak bikinili tatil pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Düzgün fiziği ve muhteşem güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti.

Güzel oyuncunun bikinili pozları sonrasında takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.





