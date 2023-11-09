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Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi! Son hali şaşırttı

09.11.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan "Bihter" filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa imaj tazeledi. Farah Zeynep Abdullah'ın son hali herkesi şaşırttı.

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eseri Aşk-ı Memnu'nun yeni uyarlaması "Bihter" filmi büyük bir heyecanla bekleniyor. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı film fragmanları ve afişleriyle çok konuşuluyor.

Filmin yıldızı Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

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Sarı saçlarını pembeye boyayan güzel oyuncu son halini; 'Filtre yok peruk yok' notu ile paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın imaj değişikliği kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Çok yakışmış', 'Her türlüsü yakışıyor sana', 'Her halinle çok güzelsin', 'Aşırı tatlısın' gibi yorumlar yapıldı.

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Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı.

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Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı.

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Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı.

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Çağan Irmak'ın yönettiği, 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı "Hatice (Ayperi)" karakterinin gençliğini canlandırdı.

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