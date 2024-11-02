Aşk iddiası çok konuşulmuştu... Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu rol arkadaşı Mina Demirtaş'la yan yana poz verdi! Beğeni yağdı

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizideki karakterler ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep'e hayat veren Mina Demirtaş arasında bir yakınlaşma olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Taraflar bir süre bu iddialara sessiz kalmış daha sonrasında ise Yazıcıoğl, 'arkadaşlık aşka döner mi?' sorusuna 'Yok, kısmet bu işler. Size istediğinizi vermeyeceğim' diyerek yanıt vermişti.

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu şimdi de rol arkadaşı Mina Demirtaş'la yan yana poz verip sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yazıcıoğlu ve Demirtaş'ın bu karesine sosyal medyada; 'en sevdiklerim', 'favori dizi çifti', 'ne oluyor ne oluyor', 'çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.