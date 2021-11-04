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Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel, iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti

04.11.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen Melisa Döngel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde sevilmeyen bir karakteri canlandırıyor olsa da Melisa Döngel’i Instagram hesabını yaklaşık üç buçuk milyon kişi takip ediyor.

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel, iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti

Melisa Döngel, 2016 yılında rol aldığı 'Hangimiz Sevmedik' dizisiyle televizyon kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Melisa Döngel Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Deniz Çelik Elibol karakterinden sonra, 2020 yılında Fox TV’de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı’ da ‘Ceren Başar’ karakteriyle hayran kitlesini artırdı. Oyuncu şu sıralar Fox TV’nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam’da Çağla karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor.

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Dizide, Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük ile baş rolü paylaşan Melisa Döngel zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Aktif olarak kullandığı Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

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Ünlü fotoğrafçı Cem Talu’nun objektifine poz veren güzel oyuncu paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Döngel’in paylaşımını seksi bulan takipçileri fotoğrafa bol bol ateş emojisi bıraktı.


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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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