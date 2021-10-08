Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel öyle bir poz verdi ki, hayranları büyülendi

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel son günlerde magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Ünlü oyuncu özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Melisa Döngel, son paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.

18 Eylül 1999 tarihinde doğan Melisa Döngel ilk oyunculuk deneyimini Hangimiz Sevmedik dizisi ile yaşadı. Bugüne kadar birçok projede yer alan güzel oyuncunun yıldızının parladığı dizi Aşk Mantık İntikam oldu.

Melisa Döngel 3.2 milyon takipçili Instagram hesabından pembe büstiyeriyle verdiği pozunu paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Dizide Çağla karakteri pek sevilmese de gerçek hayatta Melisa Döngel oldukça seviliyor.

