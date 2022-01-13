Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük diziden ayrılıyor mu? Sevilen dizide üzen haber! Burak Yörük neden ayrılıyor?

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Aşk Mantık İntikam dizisinde Çınar ve Çağla karakterlerini oynayan Burak Yörük ile Melis Döngel'in dizinin kadrosundan ayrılacağı öğrenildi. Gelişme sonrası Burak Yörük'ün neden diziden ayrıldığı merak konusu oldu. İşte ayrılık nedeni...

AŞK MANTIK İNTİKAM'IN ÇINAR'I NEDEN DİZİDEN AYRILIYOR?

Her Cuma akşamı ekrana gelen ve yüksek reytingleriyle bilinen FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı yakın süreçte diziye veda edecek.

Aşk Mantık İntikam izleyicileri ayrılık sebebini merak ederken, Çağla ve Çınar karakterlerine hayat veren Melisa Döngel & Burak Yörük'ün hikayeleri bittiği için diziye veda edeceği ortaya çıktı. Yani sevilen ikili, senaryo gereği diziden çıkacaklar.

İKİ YENİ OYUNCU DAHİL OLACAK!

Aynı zamanda alınan son bilgilere göre iki oyuncunun diziden ayrılmasıyla beraber ekibe, Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç'ün geleceği öğrenildi. Diziye Ozan’ın asistanı olarak Sebat Kumaş dahil olacak ve karakterin annesini ise Elçin Atamgüç canlandıracak.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Esra her zamanki sabahlardan birine uyandığını düşünürken bir anda Ozan’ın haberleriyle, televizyondaki görüntüsüyle, billboardlardaki kocaman resimleriyle çevrelenmiş bulur kendini. İki sene önce boşandığı eski kocası Ozan her yerdedir. Hem de oldukça değişmiştir.

Esra bıraktığında meteliğe kurşun atan Ozan bambaşka biri olmuştur artık. Çok başarılıdır, çok yakışıklıdır ve çokça zengindir. Ozan’ın bulduğu sosyal medya uygulaması sayesinde hayatı değişirken Esra ise yerinde saymıştır. Esra daha bunların şokunu atlatamadan Ozan’la karşı karşıya gelecektir. Ancak eskiden Esra’yı canını verecek kadar seven Ozan artık yoktur karşısında. Karşısındaki soğuk, kibirli, Esra’ya öfke dolu olan bir adamdır. Bu karşılaşma ikisinin de bitti sandıkları duygularını harekete geçirecektir.

