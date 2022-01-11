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Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisine bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

11.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği 'Çınar' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisine bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da rol alan ünlü oyuncu Burak Yörük, özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Burak Yörük'ün tasarımcı sevgilisi Tuana Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni topladı.

1995 yılında İstanbul Şişli'de dünyaya gelen Burak yörük, 2002 yılında yer aldığı Sırlar Dünyası dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından 20 Dakika, Ben Onu Çok Sevdim, Baraj gibi yapımlarda rol aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Anne ve babasının medya sektöründe yer almasından ötürü, oyunculukla henüz çocuk yaşlarda tanışan Yörük, Beykent Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Melisa Döngel'in kardeşi Çınar'ı canlandıran Yörük, bir dönem fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamıştı.
Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Burak Yörük'ün Sibil Çetinkaya'ya ihanet ettiği, ikilinin bu nedenle ayrıldıkları öne sürülmüştü.

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Yörük, şimdilerde tasarımcı Tuana Yılmaz ile birlikte.

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Tuana Yılmaz, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Tuana Yılmaz'ın Instagram paylaşımları...

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisini gören manken sandı!


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Anahtar Kelimeler:
Aşk Mantık İntikam dizisi
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