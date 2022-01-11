Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisine bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da rol alan ünlü oyuncu Burak Yörük, özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Burak Yörük'ün tasarımcı sevgilisi Tuana Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni topladı.

1995 yılında İstanbul Şişli'de dünyaya gelen Burak yörük, 2002 yılında yer aldığı Sırlar Dünyası dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından 20 Dakika, Ben Onu Çok Sevdim, Baraj gibi yapımlarda rol aldı.

Anne ve babasının medya sektöründe yer almasından ötürü, oyunculukla henüz çocuk yaşlarda tanışan Yörük, Beykent Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Melisa Döngel'in kardeşi Çınar'ı canlandıran Yörük, bir dönem fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamıştı.



Burak Yörük'ün Sibil Çetinkaya'ya ihanet ettiği, ikilinin bu nedenle ayrıldıkları öne sürülmüştü.

Yörük, şimdilerde tasarımcı Tuana Yılmaz ile birlikte.

Tuana Yılmaz, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Tuana Yılmaz'ın Instagram paylaşımları...



