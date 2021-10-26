Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk, eski partneri Teşkilat’ın Serdar’ı Çağlar Ertuğrul ile buluştu

Bir döneme damga vuran romantik yapım Afili Aşk’ın yıldızları Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul yıllar sonra bir araya geldi. Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat verirken Burcu Özberk ise Aşk Mantık dizisinde Esra olarak hayranlarının karşısına çıkıyor.

Afili Aşk yıldızları 2 sene sonra buluştu. Dizinin tüm oyuncularının sıklıkla görüştüğü bilinirken dizinin başrol partnerleri olan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in sıkı dost oldukları da biliniyordu. İkili sürekli olarak sosyal medyadan birbirlerinin fotoğraflarını beğeniyordu. Ve ikili dizi bittikten sonra ilk defa buluştu.

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe ve Kerem adında karakterlere hayat veriyordu. İkilinin buluşması, oyuncuların hayranlarını çok heyecanlandırdı.

