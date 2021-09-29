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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk ödülü aldı! Törendeki kıyafeti beğeni topladı

29.09.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oynayan Burcu Özberk, Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri'nde 'Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu Kadın' ödülü aldı. Güzel oyuncu gecede giydiği iddialı kıyafetiyle de dikkat çekti.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk ödülü aldı! Törendeki kıyafeti beğeni topladı

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, Altın Objektif Ödülleri’nde 'Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu Kadın' ödülünü aldı.

BURCU ÖZBERK ÖDÜL1

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in başrollerini paylaştığı Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi ise 'Yılın Romantik Komedi Dizisi' ödülünü aldı.

AŞK MANTIK İNTİKAM ÖDÜL (YAĞMUR ÜNAL-İHAN ŞEN-BURCU ÖZBERK) (4)

'Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu Erkek' ödülüne ise aynı dizideki İlhan Şen layık görüldü.

AŞK MANTIK İNTİKAM ÖDÜL (YAĞMUR ÜNAL-İHAN ŞEN-BURCU ÖZBERK) (6)

Güzel oyuncu Burcu Özberk ise ödül töreninde giydiği iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

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Gecede giydiği kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Özberk, aldığı ödül için teşekkür etti.

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Burcu Özberk'in Instagram paylaşımına ise kısa süre 500 binden fazla beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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