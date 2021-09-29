Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk ödülü aldı! Törendeki kıyafeti beğeni topladı

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, Altın Objektif Ödülleri’nde 'Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu Kadın' ödülünü aldı.
Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in başrollerini paylaştığı Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi ise 'Yılın Romantik Komedi Dizisi' ödülünü aldı.
'Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu Erkek' ödülüne ise aynı dizideki İlhan Şen layık görüldü.
Güzel oyuncu Burcu Özberk ise ödül töreninde giydiği iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.
Gecede giydiği kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Özberk, aldığı ödül için teşekkür etti.
Burcu Özberk'in Instagram paylaşımına ise kısa süre 500 binden fazla beğeni geldi.
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