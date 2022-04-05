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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz! "Yandı buralar"

05.04.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra Erten Korfalı rolü ile ekranlara gelen Burcu Özberk, oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. Hem kariyeri hem de pozlarıyla gündeme gelen Burcu Özberk'in mini etekli fotoğrafı olay oldu.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz! "Yandı buralar"

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Şahane Damat gibi dizilerde de rol alan Burcu Özberk, ekranların tanınan simalarından biri haline geldi. Uzun süredir ekranlarda olan ünlü oyuncu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

BURCU ÖZBERK'TEN MİNİ ETEKLİ POZ

Ünlü oyuncu Burcu Özberk cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

Mini etekli pozunu Instagram hesabından yayınlayan Burcu Özberk kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

Özberk'in o pozuna, "Yandı buralar", "Bu ne güzellik", "Şaka mısın?" gibi yorumlar yapıldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

Burcu Özberk cesur ve dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

32 yaşındaki ünlü oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

İlk kez 2013'te Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekran önü oyunculuk deneyimi edindi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz!

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Burcu Özberk Instagram
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