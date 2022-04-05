Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini etekli poz! "Yandı buralar"

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Şahane Damat gibi dizilerde de rol alan Burcu Özberk, ekranların tanınan simalarından biri haline geldi. Uzun süredir ekranlarda olan ünlü oyuncu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

BURCU ÖZBERK'TEN MİNİ ETEKLİ POZ

Ünlü oyuncu Burcu Özberk cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mini etekli pozunu Instagram hesabından yayınlayan Burcu Özberk kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Özberk'in o pozuna, "Yandı buralar", "Bu ne güzellik", "Şaka mısın?" gibi yorumlar yapıldı.

Burcu Özberk cesur ve dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.

32 yaşındaki ünlü oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk kez 2013'te Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekran önü oyunculuk deneyimi edindi.





