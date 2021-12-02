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Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk 'uyanamadı'

02.12.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, bu diziyle birlikte hayran sayısını ikiye katladı. Dizide başrol oyuncusu İlhan Şen’le iyi bir uyum yakalayan ikili, gittikleri her yerde büyük ilgi görüyor. Uzun süre dizi çekimi için setlerde zaman geçiren Burcu Özberk, yorgunluğunu paylaştığı bir fotoğrafla dile getirdi.

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk 'uyanamadı'

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Instagram’da sekiz buçuk milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımıü takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

BURCU ÖZBERK ÇOK YORGUN

Rol aldığı Afili Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranlarda hayranlarıyla buluşuyor. Instagram sayfasını sıklıkla kullanan isimler arasında yer alan Burcu Özberk, son paylaştığı fotoğrafıyla yorgunluğunu dile getirdi.

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Elinde çay bardağı ile poz veren Burcu Özberk, paylaştığı kareye “Uyanamayanlar” notunu düştü. Burcu Özberk’in bu paylaşımına takipçileri, “Kendini çok yorma”, “Sabah güneşi güzele vurur” tarzında yorumlar yaptı.

Sizce Burcu Özberk'in hangi dizisi daha iyi?

Sizce Burcu Özberk'in hangi dizisi daha iyi?
Afili Aşk
Aşk Mantık İntikam

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Burcu Özberk
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