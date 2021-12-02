Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk 'uyanamadı'

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Instagram’da sekiz buçuk milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımıü takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

BURCU ÖZBERK ÇOK YORGUN

Rol aldığı Afili Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranlarda hayranlarıyla buluşuyor. Instagram sayfasını sıklıkla kullanan isimler arasında yer alan Burcu Özberk, son paylaştığı fotoğrafıyla yorgunluğunu dile getirdi.

Elinde çay bardağı ile poz veren Burcu Özberk, paylaştığı kareye “Uyanamayanlar” notunu düştü. Burcu Özberk’in bu paylaşımına takipçileri, “Kendini çok yorma”, “Sabah güneşi güzele vurur” tarzında yorumlar yaptı.