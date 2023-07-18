Aşk Taktikleri 2'ye Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın sevişme sahnesi damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Aşk Taktikleri filminin ikincisi Netflix’te yayınlandı. Filmde Aslı karakterine hayat veren Özdemir ve Kerem karakterini canlandıran Özyıldız’ın oyunculukları çok beğenildi.

14 Temmuz’da izleyici karşısına çıkan Aşk Taktikleri 2’ye Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın sevişme sahnesi damga vurdu.

Filmde iki sevgiliye hayat veren ünlü isimlerin sevişme sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Aşk Taktikleri 2'de evliliğe inanmayan Aslı ile Kerem bu konuda hemfikir olduklarını fark edince iş inada biniyor. Aslı, Kerem’i evliliğe ikna etmek, Kerem ise onu evlilikten soğutmak için kolları sıvıyor.

