Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminden ilk görüntüler yayınlandı

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanan “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin ilk teaser videosu yayınlandı! Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı film, daha ilk görüntüleriyle yoğun duygular yaşatan, aşk yüklü bir hikâyenin sinyallerini veriyor.

Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın milyonlarca seyirciye ulaşan “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin, merakla beklenen ikincisi “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak. Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.

“Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Filmin zengin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler de yer alıyor.

Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor. “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek.



