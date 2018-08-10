Aşk ve Mavi'ye yeni sezonda sürpriz isim

ATV'nin geçen sezon reytinglerde zirveye oynayan dizisi Aşk ve Mavi'nin 2. sezona sürpriz bir oyuncu katıldı.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Seda Akman Aşk ve Mavi dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Son olarak Adı Zehra'da rol alan Seda Akman, Aşk ve Mavi'de önemli bir rolle ekranlara dönecek.

NTC Medya yapımcılığında ekranlara gelen,yönetmenliğini Hakan Arslan'ın üstlendiği, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Aşk ve Mavi'de Emrah, Burcu Kıratlı, Cüneyt Mete, Nur Yazar ve Ayşegül Ünsal başrollerde oynuyor. Dizi Eylül ayında 2. sezonuyla ATV'de olacak.

