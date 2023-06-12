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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Mehmet Aslantuğ’dan açıklama geldi

12.06.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yıl evli olduğu Arzum Onan ile geçtiğimiz günlerde boşanan Mehmet Aslantuğ’un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ünlü isim aşk iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Mehmet Aslantuğ’dan açıklama geldi

Sevilen isimler arasında yer alan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz günlerde boşandı. 27 yıl evli olan çiftin boşanması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ünlü çiftin boşanmasının ardından Mehmet Aslantuğ’un yeni bir aşk yaşadığı iddia edildi.

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Birsen Altuntaş konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Telefonla ulaştığım Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar‘la ilgili soruya “Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum” dedi.”

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Gözde Akpınar’ın da Aslantuğ’la tanışmadığı dile getirilirken avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği aktarıldı.

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ

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