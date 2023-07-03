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Aşk Yolunda oyuncuları kimler, konusu nedir? Aşk Yolunda filmi nerede çekildi?

03.07.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk yolunda filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Şahin Irmak ve Çiğdem Batur Güzel’in başrollerini paylaştığı Aşk Yolunda filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Filmi seyretmek isteyenler Aşk Yolunda hakkındaki detayları araştırıyorlar. Peki, Aşk Yolunda oyuncuları kimler, konusu nedir? Aşk Yolunda filmi nerede çekildi?

Aşk Yolunda oyuncuları kimler, konusu nedir? Aşk Yolunda filmi nerede çekildi?

Aşk Yolunda filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Filmde üzerindeki şanssızlıktan kurtulmak için türlü yollar deneyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. 2021 yılında vizyona giren filmin senaryosunu Seçil Çömlekçi kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu oturuyor. İşte Aşk Yolunda filmi hakkında merak edilenler...

AŞK YOLUNDA KONUSU

Seçil Çömlekçi'nin 2019'da çıkan kitabından uyarlama olan Aşk yolunda, evlenme teklifini beklereken sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız bir insan olması ile bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Hayatı boyunca yaşadığı talihsizliklerden bıkan Bade, falcılar, terapiler ve daha birçok farklı yöntemle üzerindeki kara bulutlardan kurtulmaya çalışır. Bir türlü çözüm bulamayan Bade, yaşadığı talihsizliklerin nedenini geçmişinde aramaya karar verir. Bunun için bir yolculuğa çıkan Bade'nin bu süreçteki en büyük yardımcısı kendisi gibi şanssızlıkların peşini bırakmadığı Yusuf olur. İkili, bu yolculukta türlü maceralarla karşı karşıya kalır.

AŞK YOLUNDA OYUNCULARI

Şahin Irmak

Çiğdem Batur Güzel

Bora Cengiz

Ayhan Taş

Asuman Dabak

Çetin Altay

Halil İbrahim Kalaycıoğlu

Bengi İdil Uras

AŞK YOLUNDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Yolunda filmi çekimleri Malatya Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle çekimleri Yeşilyurt'ta gerçekleştirilen 'Aşk Yolunda' filminin başrollerinde Şahin Irmak ve Çiğdem Batur Güzel oturuyor.

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