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Askerde biriktirdiği parayı şehit ailelerine bağışladı

23.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerde biriktirdiği parayı şehit ailelerine bağışladı

Bolu'da yaşayan bir genç, askerde biriktirdiği 3 bin 500 lirayı şehit ailelerine bağışladı.

Diyarbakır'da 6 ay askerlik yapan 22 yaşındaki Ramazan İlhan (22), Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah altındaki erlere aylık olarak verdiği ve ailesinin gönderdiği paraları biriktirdi.

Askerlik süresince 3 bin 500 lira biriktiren İlhan, terhis olduktan sonra parayı şehit ailelerine bağışlamaya karar verdi.

İlhan, biriktirdiği parayı şehit ailelerine ulaştırılmak üzere Bolu Bağışçılar Vakfına teslim etti.

Ramazan İlhan, vatanı ve bayrağı için canını vermiş aziz şehitlerin yakınlarına küçük de olsa bir faydasının dokunmasından mutlu olduğunu söyledi.

Vakfın genel sekreteri Öznur Akkaya Aktaş, "Yardımı, şehit yakınlarına ulaştıracağız. Bu yardımın örnek olmasını dileriz." dedi.

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