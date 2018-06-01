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Askerlerden Galatasaray marşı videosu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.06.2018 20:51 | Son Güncelleme

Süper Lig’de Galatasaray’ın 21. Şampiyonluğunun kutlamaları Türkiye’de her yer de çeşitli kutlamalarla sürüyor.

Sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray'a, bir sürpriz de askerlerimizden geldi.

Galatasaray taraftarının bu sezon tribünde en çok söylediği bestelerden olan 'Hayatın anlamı Galatasaray'', bu kez askerlerimiz tarafından söylendi.

Askerlerimiz tarafından söylenen tezahürat ve yayınlanan video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Galatasaray asker Marş

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