Askerlerden Galatasaray marşı videosu!

Sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray'a, bir sürpriz de askerlerimizden geldi.

Galatasaray taraftarının bu sezon tribünde en çok söylediği bestelerden olan 'Hayatın anlamı Galatasaray'', bu kez askerlerimiz tarafından söylendi.

Askerlerimiz tarafından söylenen tezahürat ve yayınlanan video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

