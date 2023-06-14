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Aşkı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'den şaşırtan Kızıcık Şerbeti itirafı! Meğer o rol ilk ona teklif edilmiş

14.06.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Ünlü oyuncu şimdilerde Show Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şaşırtan bir açıklama yaptı. Nebahat Çehre, dizideki o rolün ilk önce kendine teklif edildiğini söyledi.

Aşkı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'den şaşırtan Kızıcık Şerbeti itirafı! Meğer o rol ilk ona teklif edilmiş

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı efsane dizi Aşkı Memnu'da hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Nebahat Çehre'den şaşırtan Kızılcık Şerberi itirafı geldi.

Geçtiğimiz Cuma günü muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara veren Kızılcık Şerbeti hem senaryosu hem de oyunculuklarıyla gündemden düşmüyor.

kızılcık şerbeti Sönmez

Snob Magazin'in haberine göre; dizide usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez karakteri için Nebahat Çehre'ye teklif gitmiş.

Nebahat Çehre 2

Çehre söz konusu teklif için ''Kızılcık Şerbeti'ndeki anneanne (Sönmez) karakteri için bana teklif gelmişti ama o karaktere ben uygun değildim.'' açıklamasını yaptı.

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