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Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu! 2 ay süren yaşam savaşını kaybetti...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 16:02
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Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, yılbaşı gecesi trafik kazası geçiren abisi Ahmet Yengi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu! 2 ay süren yaşam savaşını kaybetti...

Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, yapılan tüm müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavi olması için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı.

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"PSİKOLOJİK OLARAK KOLAY DEĞİLDİ"

Daha sonra entübe edilen Ahmet Yengi'nin, 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı.

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Snobmagazin'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu. Ahmet Yengi'nin vefat ettiğini duyuran şarkıcı "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" dedi.

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