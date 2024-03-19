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  4. Pınar elenince halay çekmişti! Survivor Pınar'dan Sema Aydemir'e göndermeli paylaşım

Pınar elenince halay çekmişti! Survivor Pınar'dan Sema Aydemir'e göndermeli paylaşım

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 17:44
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Survivor All Star'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, Pınar Saka'nın elenmesini halayla kutlamıştı. Pınar Saka'nın Instagram hesabından yayınladığı paylaşımın Sema'nın dansına gönderme olduğu iddia edildi.

Pınar elenince halay çekmişti! Survivor Pınar'dan Sema Aydemir'e göndermeli paylaşım

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Pınar ve Sema arasında yaşanan fiziki temaslı kavga gündem olmuştu.

Yarışmada tekmeler, yumruklar havada uçuşmuştu. Pınar ve Sema birbirine girmişti. Yaşanan olaylardan sonra Sema Aydemir diskalifiye edilmişti.

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Geçtiğimiz günlerde de Aysu'ya 5-3 yenilerek Survivor'a veda etmişti. Pınar'ın elendiğini gören Sema da halay çektiği bir video yayınlamıştı. Sema'nın halay performansı çok uzun bir süre konuşulmuştu.

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SEMA'NIN DANSINA GÖNDERME OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Pınar Saka'nın Sema'nın dansına gönderme yaptığı iddia edildi.

Saka, yaptığı paylaşıma "Süper gücü, uçabilmek! Süper gücü, yılan dans ettirebilmek" notunu düştü.

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Sosyal medyada paylaşıma yorum yağdı. Saka'nın paylaşımına "Gönderme mi yaptı?", Bence Sema'nın halay performansına göndermeydi" gibi yorumlar yapıldı.

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