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  4. Aşkın Olayım ile çok popülerdi! Simge kendisine özel plakalı lüks araç aldı...

Aşkın Olayım ile çok popülerdi! Simge kendisine özel plakalı lüks araç aldı...

24.07.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Simge kesenin ağzını açtı, kendisine pahalı bir hediye aldı. Simge, şimdilerde kendisine son model bir Land Rover Defender almasıyla gündemde. Şarkıcının ödediği para dudak uçuklattı.

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, Icardi'ye söylenen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşuluyordu. Son dönemde çok popüler Simge Sağın, bu yıl konserden konsere koşmaya devam ediyor.

Güzel şarkıcı Simge Sağın kazandıklarıyla kendisine hediye aldı. Sabah'ta yer alan habere göre; son model Land Rover Defender satın alan Simge özel plaka da yaptırdı.

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Bunun için kesenin ağzını açan Simge Sağın, isminin ve soy isminin baş harflerinden oluşan özel "SS" plakalı aracı için 7 milyon 500 bin lira ödemiş.

Ekran Alıntısı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını konserde yoğun istek üzerine 3 kere söyleyen Sağın, son dönemdeki başarısıyla da kendisini ödüllendirmek istemiş...

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