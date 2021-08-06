Aşkın Tarifi 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi dizisi yeni bölümde Fırat ve Naz'ın büyük inatlaşması

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor. Aşkın Tarifi'nin 9 Ağustos Pazartesi ekrana gelecek olan 9. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fırat, sonunda Naz ile ilgili kurduğu hayallerine erişebilecek mi?

Fırat’a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat yılmadan Naz’a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder.

Ancak Asuman’ın Fırat’ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat’ın Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye sokar. Taylan’ın oynadığı yeni oyunsa Naz ile Fırat’ın aşkını neredeyse uçurumun kenarına getirir.



Naz, arasında sıkışıp kaldığı kalbini mi, yoksa mantığını mı dinleyecektir? Fırat sonunda Naz ile ilgili kurduğu hayallerine erişebilecek midir?

