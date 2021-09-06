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Aşkın Tarifi final mi yaptı? Aşkın Tarifi neden final yaptı? Kanal D'nin sevilen dizisinden üzen karar!

06.09.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından Aşkın Tarifi dizisi, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanacak 13. bölümünün ardından final yapıyor. Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi, ekran macerasını sonlandıracak.

Aşkın Tarifi final mi yaptı? Aşkın Tarifi neden final yaptı? Kanal D'nin sevilen dizisinden üzen karar!

Son kez Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Aşkın Tarifi dizisinin final kararı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak Aşkın Tarifi dizisinin final kararı alması ile ilgili bir söylenti ortaya çıktı.

AŞKIN TARİFİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aşkın Tarifi dizisinin reytinglerde istenilen başarıyı alamadığından dolayı final kararı aldığı iddia ediliyor.

AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Yönetmen: Deniz Koloş

Yapımcı: Mehmet Yiğitalp

Uygulayıcı Yapımcı: Selma Koçoğlu

Senaryo: Leyla Oter & Doruk Erengül

Yaratıcı Yapımcı: Birsel Çıkıncı

Görüntü Yönetmeni: Özgür Demir

Müzik: U&E Productions & Uğur Akyürek

Kurgu: Kıvanç İlginer

Sanat Yönetmeni: Tolunay Yurddaş

Oyuncular:

Serra Arıtürk, Kadir Doğulu, Alper Saldıran, Cem Davran, Ümmü Putgül, Yasemin Baştan, Atakan Yılmaz, İdil Sivritepe, Mehmet Şeker, Elif Melda Yılmaz, Gökhan Niğdeli, Deniz Gürkan, Asuman Sazlık, Selim Akgül, Batuhan Bayır, Onur Yakıcı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Aşkın tarifi dizisi
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