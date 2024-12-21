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Aşklarına bir şans daha vermişlerdi! Devrim Özkan ve Lucas Torreira ayrıldı mı? O soruyu duyunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.12.2024 13:55
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Son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Devrim Özkan bir süredir Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu. Bir dargın bir barışık ilişkilerine bir şans daha veren ünlü çiftin yeniden ayrıldığı iddiası magazin manşetlerinde yerini aldı. Devrim Özkan ayrılık sorularına sert çıktı.

Aşklarına bir şans daha vermişlerdi! Devrim Özkan ve Lucas Torreira ayrıldı mı? O soruyu duyunca...

Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Devrim Özkan bir süredir Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu.

Bir dargın bir barışık ilişkilerine ikinci kez şans veren Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın bu kez evlilik haberi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve Torreira ile Özkan'ın geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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TAKİPTEN ÇIKTILAR

İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

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Lucas Torreira; Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadığı yönündeki soruya, bir hayli sert tepki göstererek; "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" cevabını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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