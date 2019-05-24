Yemeden önce kesinlikle pişirmeniz gereken 5 yiyecek;

Asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 yiyecek

Brokoli Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda var.

Patlıcan Patlıcanlar, kalsiyum emilimini azaltan solanin içerir ve bu da gastrointestinal sistemi tahriş edebilir. Bunun sonucunda mide ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve hatta kusma problemi yaşayabilirsiniz. Patlıcanı pişirirseniz solanini nötralize edersiniz.

Ravent Raventin yaprakları toksik içermektedir. Eğer çiğ yemek isterseniz bile az bir miktarda tüketmeniz önerilir. Yaprakları haricinde kalan kısmı çiğ olarak tüketebilirisniz. Süper bir besin olan ravent lezzetli ve aynı zamanda çok sağlıklı.

Patates Patatesi çiğ yememek en iyisidir. Olgunlaşmamış çiğ patatesler, güneş ışığına maruz kaldıklarında tehlikeli miktarda solanin içerebilirler. Bu da çiğ patlıcan yemekle aynı belirtilere neden olabilir.