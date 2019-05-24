YEMEK

Asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Çiğ besin tüketme akımı (Raw Foodism), besinlerin işlem görmeden ve pişirilmeden yenmesinin çok daha sağlıklı olduğunu savunur. Çiğ sebze tüketiminin sindirim ve genel sağlığa çok daha faydalı olduğu inanılır. Ancak bazı yiyecekler var ki hiçbir şekilde çiğ tüketime uygun değildir.

Yemeden önce kesinlikle pişirmeniz gereken 5 yiyecek;

Asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 yiyecek

Brokoli

Brokoli
Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda var.

Patlıcan

Patlıcan
Patlıcanlar, kalsiyum emilimini azaltan solanin içerir ve bu da gastrointestinal sistemi tahriş edebilir. Bunun sonucunda mide ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve hatta kusma problemi yaşayabilirsiniz. Patlıcanı pişirirseniz solanini nötralize edersiniz.

Ravent

Ravent
Raventin yaprakları toksik içermektedir. Eğer çiğ yemek isterseniz bile az bir miktarda tüketmeniz önerilir. Yaprakları haricinde kalan kısmı çiğ olarak tüketebilirisniz. Süper bir besin olan ravent lezzetli ve aynı zamanda çok sağlıklı.

Patates

Patates
Patatesi çiğ yememek en iyisidir. Olgunlaşmamış çiğ patatesler, güneş ışığına maruz kaldıklarında tehlikeli miktarda solanin içerebilirler. Bu da çiğ patlıcan yemekle aynı belirtilere neden olabilir.

Barbunya fasulyesi

Barbunya fasulyesi
Çiğ barbunya son derece lezzetsizdir. Sadece tadı kötü olmakla kalmaz aynı zamanda mide kramplarına, kusma ve ishale neden olabilir.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Wok-Saç tenceresinde,Barbunya ve patlıcan harici,hepsini biraz pişirip öldürebilirsiniz.Taze veya Kuru Barbunya haşlandıktan sonra kullanılması,Patlıcanı da Yağsız ızgara tavada kızartıp Bütün akdeniz yemeklerinde kullanabilirsiniz.Ravent tatlı olduğu için,acı-tatlı-ekşi kombinasyonunu seviyorsanız onu da seveceksiniz.
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