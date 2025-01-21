Aslan Avrupa sahnesinde! Dinamo Kiev maçına saatler kala Galatasaray'da beklenmedik gelişme... Okan Buruk'tan mecburi rotasyon

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

GABRIEL SARA BU MAÇTA DA YOK

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 2 maçta Gabriel Sara'nın yokluğu fazlasıyla hissedildi. Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Brezilyalı yıldız, ligde Başakşehir ve Hatayspor karşılaşmalarını kaçırdı.

Gabriel Sara'nın geri dönüşüne ilişkin geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Okan Buruk, "Şu anda son idman için Yener hocayla konuşacağız. Şu anda net bir şey yok. Yarın kadroda olup olmayacağıyla ilgili bir toplantı yapacağız. Onun dışında fazla eksiğimiz yok. Durumuna bugünkü antrenman öncesinde bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Gabriel Sara, Avrupa Ligi'nde ilk 8 için kritik öneme sahip Dinamo Kiev maçında riske edilmeyecek. Sarı-kırmızılıların hedefi 25 yaşındaki futbolcuyu Konyaspor maçına yetiştirmek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

Dinamo Kiev XI: Buschan, Bilova, Popov, Dyachuk, Karavaev, Buyalskiy, Brazhko, Dubinchak, Voloshyn, Kabaiev, Vanat.

İŞTE KARŞILAŞMAYA DAİR NOTLAR...

ÜST TURU GARANTİLEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.

"Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.

KİEV'İN PUANI YOK

Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı.

Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.

Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.

"Kupa 2"de sahasında 3 maça çıkan "Cimbom" sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3, İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, zaman zaman kalesini savunmakta zorlansa da coşkulu ve etkili futboluyla söz konusu maçları kazanmasını bildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın son 2 sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da mücadelede oynaması beklenmiyor.

24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 24 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu.

SAVUNMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon çıktığı 29 resmi maçın 25'inde kalesini gole kapatamadı.

Hücum anlamında sorun yaşamayan Okan Buruk'un öğrencileri, aynı başarılı performansı savunmada gösteremiyor. Süper Lig'deki 19 müsabakanın 4'ünde kalesini gole kapatan Galatasaray, diğer 15 maçta toplam 22 gol yedi.

Avrupa'daki 8 müsabakanın tamamında kalesinde gol gören Galatasaray, topu 15 kez filelerinden çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki birer maçta da rakiplerinin engelleyemedi. Galatasaray, söz konusu 2 müsabakada toplam 7 gol yedi.

Bu sezonki 29 resmi mücadelede toplam 44 gol yiyen Galatasaray, maç başına kalesinde 1,5 gol görmüş oldu.

UKRAYNA TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALİBİYETİ YOK

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplam 25 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. "Kupa 2"nin 7. haftasında RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor.

Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda ilk 8 iddiasının yanı sıra Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek.

Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 27. MAÇ

Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı.

Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi.

İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

KİEV İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama oynanacak.

AVRUPA'DA 325. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.

"KUPA 2'DE" 101. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.

SON 20 MAÇIN 18'İNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.