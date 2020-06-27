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Aslan burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.06.2020 23:10 | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Aslan Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Aslan burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek?
Aslan burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Aslan Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Aslan burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay iletişim gibi konular ön planda olacak. Yapacağınız her şeyde iletişim çok önemli olacak.
İlişkilerinizde, alacağınız kararlarda, iş hayatınızda ve diğer çevrenizde iletişimi nasıl kurarsanız öyle dönüşler alacaksınız.
Bu ay yenilikçi yapınızla öne çıkacak, çok farklı tercihlerde bulunacaksınız. Eğer yenilikçi tavrınızla doğru adımlar atarsanız önümüzdeki bir yıl boyunca maddi ve manevi olarak hayatınız mükemmel geçecek.

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Aslan burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu

Bu ay iş yerinizde ikili ilişkilerde gergin olacaksınız. Öfke kontrolü yaparak bu ayı geçirmelisiniz aksi halde iş hayatınızda kariyerinizle ilgili sorunlar olabilir. Öfke patlamaları her şeyinizin ters gitmesine neden olacak, dikkatli olun. Kontrolü elden bırakmayın.

Aslan burcu 2020 Temmuz ayı aşk yorumu

Bu ay özel hayatınızda 27 Temmuz’a kadar her şey iyi gidecek. İlişkisi olanların ilişkileri daha tutkulu ve heyecanla devam edecek. Partnerinizle evlilik dahi düşünecek noktaya geleceksiniz. Partneri olmayan, geçmişe dair hayal kırıklıklarını taşımaya devam eden aslanlar yeni bir ilişki için hazır değiller.
Eğer geçmişi unutup hayatınıza yeni kişiler almak istiyorsanız öncelikle buna hazır olmalısınız. Geçmiş sürekli aklınızda yer eder ve yeni ilişkinizde de karşınıza çıkarsa bu durum ilişkinizin kısa süreli olmasına sebep olur.

Aslan burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu

İş yerinizde bazı gerginlikler söz konusu olacak. İş arkadaşlarınızla yapacağınız tartışmaları kısa sürede tatlıya bağlamadığınız zaman kariyer hayatınız dahi sonlanabilir. Yaptığınız her harekette bu ay temkinli olmalısınız. Parasal konularda da dikkatli olmanızda fayda var. Bu ay gökyüzü sizi desteklemiyor, risklerden uzak durmalısınız. Yapacağınız işleri ertelemeyin, sonra çok geç olabilir.

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