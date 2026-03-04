SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Aslan’ın kapısında tarihi kuyruk: Tüm yollar Osimhen’e çıkıyor!

Galatasaray'ın 150 milyon euro talep ettiği Victor Osimhen için dünya basını tek ses oldu. Bayern Münih, Manchester United ve PSG arasındaki bu dev savaşta Galatasaray'ın tok satıcı rolü, bonservis bedelini rekor seviyelere çekiyor.

Aslan’ın kapısında tarihi kuyruk: Tüm yollar Osimhen’e çıkıyor!
Burak Kavuncu

Galatasaray’ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, Mart 2026 itibarıyla dünya futbol piyasasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

KANE GİDİYOR, OSİMHEN GELİYOR MU?

Aslan’ın kapısında tarihi kuyruk: Tüm yollar Osimhen’e çıkıyor! 1

Foot Mercato'da yer alan habere göre Harry Kane’in sözleşmesi hakkında artan spekülasyonlar, Münih ekibini erkenci bir hamleye zorluyor. Allianz Arena'nın yeni yüzü olması beklenen Osimhen, sadece golcü kimliğiyle değil, "yeni nesil süperstar" imajıyla da Bayern yönetiminin iştahını kabartıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Osimhen hem Bundesliga tarihinin hem de Bayern Münih’in en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

OSIMHEN OPERASYONU: AVRUPA DEVLERİ "MATEMATİK" SAVAŞINA GİRDİ!

Aslan’ın kapısında tarihi kuyruk: Tüm yollar Osimhen’e çıkıyor! 2

Galatasaray formasıyla forma giydiği 2 sezonda 66 maçta 54 gol gibi akılalmaz bir istatistiğe ulaşan Victor Osimhen, dünya devlerinin iştahını kabartıyor. Sadece Süper Lig'i değil, Avrupa'yı da domine eden 27 yaşındaki forvet için Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea ve Manchester United'ın ardından Bayern Münih'de "tarihi" bir hamleye hazırlanıyor.

PREMİER LİG DEVLERİ KAPIŞIYOR: "HOJLUND YERİNE OSIMHEN Mİ?"

Aslan’ın kapısında tarihi kuyruk: Tüm yollar Osimhen’e çıkıyor! 3

İngiliz basını, özellikle Manchester United'ın Osimhen için ciddi bir bütçe ayırdığını yazıyor. Football Insider ve Manchester Evening News'in haberlerine göre; United, beklentilerin uzağında kalan Rasmus Hojlund’u Napoli’ye kiraladıktan sonra asıl hedefini Osimhen olarak belirledi. Efsane oyuncu Rio Ferdinand’ın bile "Osimhen United’a gelirse Premier Lig’in çehresi değişir" dediği transfer için Kırmızı Şeytanlar'ın 120-130 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor.

PSG’DEN 150 MİLYON EURO’LUK "ANTİ-İTALYA" PLANI

Aslan’ın kapısında tarihi kuyruk: Tüm yollar Osimhen’e çıkıyor! 4

Fransız Foot Mercato ve L'Equipe, PSG’nin Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için Galatasaray’ın talep ettiği 150 milyon Euro seviyesindeki bonservisi zorladığını iddia etti. Habere göre; Paris ekibi, Luis Enrique’nin oyun sistemine "fiziksel güç ve bitiricilik" eklemek için Osimhen’i tek çare olarak görüyor. Ancak Galatasaray yönetimi, rekor kırmadan oyuncuyu bırakmaya niyetli değil.

"GİZLİ MADDE" SEBEBİYLE İTALYA KAPISI KAPALI MI?

Aslan’ın kapısında tarihi kuyruk: Tüm yollar Osimhen’e çıkıyor! 5

İtalyan Gazzetta dello Sport'un manşetine taşıdığı "gizli madde" ise transferin rengini değiştiriyor. Habere göre; Galatasaray, Osimhen'i bir İtalyan kulübüne (özellikle Juventus) satması durumunda Napoli'ye yaklaşık 70 milyon Euro ceza bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu "anti-İtalya" maddesi nedeniyle Osimhen’in bir sonraki durağının İtalya dışı bir dev olması bekleniyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR’ı Cihan Aydın olduBeşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR’ı Cihan Aydın oldu
Gaziantep Fk maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!Gaziantep Fk maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United Juventus SSC Napoli bayern munih galatasaray psg Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemde

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemde

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.