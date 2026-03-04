Aslan’ın kapısında tarihi kuyruk: Tüm yollar Osimhen’e çıkıyor!

Galatasaray’ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, Mart 2026 itibarıyla dünya futbol piyasasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

KANE GİDİYOR, OSİMHEN GELİYOR MU?

Foot Mercato'da yer alan habere göre Harry Kane’in sözleşmesi hakkında artan spekülasyonlar, Münih ekibini erkenci bir hamleye zorluyor. Allianz Arena'nın yeni yüzü olması beklenen Osimhen, sadece golcü kimliğiyle değil, "yeni nesil süperstar" imajıyla da Bayern yönetiminin iştahını kabartıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Osimhen hem Bundesliga tarihinin hem de Bayern Münih’in en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

OSIMHEN OPERASYONU: AVRUPA DEVLERİ "MATEMATİK" SAVAŞINA GİRDİ!

Galatasaray formasıyla forma giydiği 2 sezonda 66 maçta 54 gol gibi akılalmaz bir istatistiğe ulaşan Victor Osimhen, dünya devlerinin iştahını kabartıyor. Sadece Süper Lig'i değil, Avrupa'yı da domine eden 27 yaşındaki forvet için Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea ve Manchester United'ın ardından Bayern Münih'de "tarihi" bir hamleye hazırlanıyor.

PREMİER LİG DEVLERİ KAPIŞIYOR: "HOJLUND YERİNE OSIMHEN Mİ?"

İngiliz basını, özellikle Manchester United'ın Osimhen için ciddi bir bütçe ayırdığını yazıyor. Football Insider ve Manchester Evening News'in haberlerine göre; United, beklentilerin uzağında kalan Rasmus Hojlund’u Napoli’ye kiraladıktan sonra asıl hedefini Osimhen olarak belirledi. Efsane oyuncu Rio Ferdinand’ın bile "Osimhen United’a gelirse Premier Lig’in çehresi değişir" dediği transfer için Kırmızı Şeytanlar'ın 120-130 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor.

PSG’DEN 150 MİLYON EURO’LUK "ANTİ-İTALYA" PLANI

Fransız Foot Mercato ve L'Equipe, PSG’nin Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için Galatasaray’ın talep ettiği 150 milyon Euro seviyesindeki bonservisi zorladığını iddia etti. Habere göre; Paris ekibi, Luis Enrique’nin oyun sistemine "fiziksel güç ve bitiricilik" eklemek için Osimhen’i tek çare olarak görüyor. Ancak Galatasaray yönetimi, rekor kırmadan oyuncuyu bırakmaya niyetli değil.

"GİZLİ MADDE" SEBEBİYLE İTALYA KAPISI KAPALI MI?

İtalyan Gazzetta dello Sport'un manşetine taşıdığı "gizli madde" ise transferin rengini değiştiriyor. Habere göre; Galatasaray, Osimhen'i bir İtalyan kulübüne (özellikle Juventus) satması durumunda Napoli'ye yaklaşık 70 milyon Euro ceza bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu "anti-İtalya" maddesi nedeniyle Osimhen’in bir sonraki durağının İtalya dışı bir dev olması bekleniyor.