Aslan paraya para demiyor! Galatasaray'ın kasası doldu taştı: Tam 107 Milyon Euro'luk dev gelir!

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, taraftarın takıma olan yoğun ilgisini devasa bir ekonomik kaynağa dönüştürmeyi başardı. Sarı-Kırmızılıların; mağazacılık (GS Store), stadyum loca, VIP ve kombine satışlarından elde ettiği toplam gelirin 107 milyon Euro (Güncel kurla yaklaşık 4 milyar TL) seviyesine ulaştığı belirtildi.

TARAFTAR "SERVET" KAZANDIRDI

Özellikle yıldız transferlerin etkisi ve takımın şampiyonluk yürüyüşü, GS Store ürünlerine ve maç biletlerine olan talebi patlattı. RAMS Park'taki loca ve VIP koltukların tamamının tükenmesi ve kombine rekorları, bu astronomik rakamın en büyük mimarı oldu.

TRANSFERLERE YANSIYACAK

Galatasaray yönetiminin bu parayı transfer döneminde kaynak olarak kullanması beklenirken, oyuncuların kalan ödemeleri konusunda da büyük rahatlık sağladığı öğrenildi.