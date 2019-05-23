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Aslandan kaçmak için çok uğraştı ama...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 23.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Botswana Cumhuriyeti'ndeki Nxai Pan Ulusal Parkı'nda safariye çıkan bir fotoğrafçının objektifine takılan anlar vahşi doğanın acımasızlığını gözler önüne serdi.

Safari gezisi sırasında ölüm kalım mücadelesine tanık olan turistler, bir anda kendilerini belgeselin içinde buldu. Aslanın antilobu avlamaya çalıştığı anları görenler fotoğraf makinelerine sarıldı. İşte o anlarda yaşananlar...

Botswana Cumhuriyeti'nde bir dişi aslanın yakaladığı Afrika antilobu, kaçmak için elinden geleni yapsa da başka bir aslanın daha saldırmasıyla yem olmaktan kurtulamadı.
Nxai Pan Ulusal Parkı'ndaki safari gezisi sırasında Hampshire'dan bir fotoğrafçı tarafından çekilen bu fotoğraflar, vahşi doğada ölüm kalım mücadelesine sahne oldu.
Fotoğrafçının anbean kaydettiği bu anlar hakkında şunları söyledi: İzlemesi kesinlikle zor bir şeydi, ancak geçtiğimiz gün aslanın ailesini görmüştüm. Aslanın da yavrularını doyurması gerekiyordu.
Antilop kaçmak için var gücüyle uğraşsa da dişi aslan, koca dişleriyle sırtına tekrar tekrar zıpladı.
Bir dişi aslan, bir anda Afrika antilobunun sırtına sıçradı ve hayvanı düşürmek için ön pençelerinden destek alarak devam etti. Antilop, dişi aslan tarafından yere düşürüldüğünde etrafı bir toz bulutu kapladı.
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Anahtar Kelimeler:
Botswana Cumhuriyeti Antilop aslan

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