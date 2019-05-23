Aslandan kaçmak için çok uğraştı ama...

Safari gezisi sırasında ölüm kalım mücadelesine tanık olan turistler, bir anda kendilerini belgeselin içinde buldu. Aslanın antilobu avlamaya çalıştığı anları görenler fotoğraf makinelerine sarıldı. İşte o anlarda yaşananlar...
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