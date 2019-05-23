Aslandan kaçmak için çok uğraştı ama...

Safari gezisi sırasında ölüm kalım mücadelesine tanık olan turistler, bir anda kendilerini belgeselin içinde buldu. Aslanın antilobu avlamaya çalıştığı anları görenler fotoğraf makinelerine sarıldı. İşte o anlarda yaşananlar...

Botswana Cumhuriyeti'nde bir dişi aslanın yakaladığı Afrika antilobu, kaçmak için elinden geleni yapsa da başka bir aslanın daha saldırmasıyla yem olmaktan kurtulamadı.

Nxai Pan Ulusal Parkı'ndaki safari gezisi sırasında Hampshire'dan bir fotoğrafçı tarafından çekilen bu fotoğraflar, vahşi doğada ölüm kalım mücadelesine sahne oldu.

Fotoğrafçının anbean kaydettiği bu anlar hakkında şunları söyledi: İzlemesi kesinlikle zor bir şeydi, ancak geçtiğimiz gün aslanın ailesini görmüştüm. Aslanın da yavrularını doyurması gerekiyordu.

Antilop kaçmak için var gücüyle uğraşsa da dişi aslan, koca dişleriyle sırtına tekrar tekrar zıpladı.