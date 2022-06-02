Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu ile ilgili sözleri nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının hayatı film oluyor. Bir magazin muhabirinin filme ilişkin yönelttiği soru üzerine gülerek yanıt verince eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu ile ilgili ne dedi? Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu filminden ayrıldı mı, çıkarıldı mı? Detaylar haberimizde...

ASLI BEKİROĞLU, BARIŞ AKARSU İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Aslı Bekiroğlu, filmde Barış Akarsu'nun kız arkadaşını oynayacağını söyledi.

"Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, alaycı bir şekilde gülüp, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" yanıtını veren ünlü oyuncu tepki çekti.

ASLI BEKİROĞLU BARIŞ AKARSU FİLMİNDEN AYRILDI MI?

Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu rol alacağı filmden ayrıldığını duyurdu.

ASLI BEKİROĞLU BARIŞ AKARSU FİLMİNDEN ÇIKARILDI MI?

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası gelen tepkiler üzerine paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılando. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum"

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

2004 yılında Akademi Türkiye Yarışması ile tanınan Barış Akarsu, 1979 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren mızıka, gitar, klavye ve flüt gibi enstrümanları çalmaya başlayan sanatçı, müziğin yanı sıra basketbol, karete ve yelkenle de ilgilendi. Liseden sonra Antalya'da müzisyenlik ve animatörlük yapan Akarsu, daha sonra Karadeniz Ereğli'sine taşındı.

2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra aynı zamanda "Yalancı Yarim" adlı TV dizisinde de rol alan Akarsu, kendi girişimi ile Ocak 2005'te Islak Islak adlı albümü çıkardı.

