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Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu'yu anlatan film projesinden ayrıldı! Sözleriyle tepki çekmişti

01.06.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Filmde rol alacak olan Aslı Bekiroğlu ise yeni projesiyle ilgili konuşurken büyük bir gafa imza attı. Filmde Akarsu'nun kız arkadaşı rolünü canlandıracak olan Bekiroğlu, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği yanıtla eleştirilerin odak noktasına oturdu. Gelen tepkilerin ardından ise Bekiroğlu, rol alacağı film projesinden ayrıldığını duyurdu.

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu'yu anlatan film projesinden ayrıldı! Sözleriyle tepki çekmişti

Sosyal medya uygulaması Vine'de çektiği videolar ile tanınıp dizi-film oyuncusu olan Aslı Bekiroğlu, Elle dergisinin ödül törenine katıldı. Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuştu. Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi.

barış akarsu

ÖLÜM SORUSUNA GÜLEREK CEVAP VERDİ

Magazin muhabirleri, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" diye sordu. Aslı Bekiroğlu bu soruya alaycı bir şekilde gülüp, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" karşılığını verdi.

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TEPKİLER ÜZERİNE ROL ALACAĞI FİLMDEN AYRILDI

Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu rol alacağı filmden ayrıldığını duyurdu. Bekiroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılando. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum"

aslı bekiroğlu

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Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu
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