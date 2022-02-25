Aslı Bekiroğlu Çağrı Telkıvıran'ı Kubilay Aka ile mi aldattı? Açıklama geldi

Oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasındaki aşk iddiası geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. 2. Sayfa adlı magazin programında yer alan habere göre; çift, el ele görüntülenmişlerdi. Çıkan bu haberler sonrası Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'a ihanet ettiği de öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz gün görüntülenen Aslı Bekiroğlu, bu iddialara yanıt verdi. Böyle bir şeyin olmadığını belirten ünlü oyuncu, "Kalabalık arkadaş grubu ile program (Maske Kimsin Sen) sonrası veda yemeğine gittik. Kubilay arkadaşım" yanıtını verdi.

İki isim Maske Kimsin Sen yarışmasında birlikte yarışmışlardı.



