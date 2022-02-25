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Aslı Bekiroğlu Çağrı Telkıvıran'ı Kubilay Aka ile mi aldattı? Açıklama geldi

25.02.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülenmiş, Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'a ihanet ettiği iddia edilmişti. Aslı Bekiroğlu'ndan bu iddialar ile ilgili ilk açıklama geldi.

Aslı Bekiroğlu Çağrı Telkıvıran'ı Kubilay Aka ile mi aldattı? Açıklama geldi

Oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasındaki aşk iddiası geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. 2. Sayfa adlı magazin programında yer alan habere göre; çift, el ele görüntülenmişlerdi. Çıkan bu haberler sonrası Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran'a ihanet ettiği de öne sürülmüştü.

Sevgilisini aldattı mı? Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka ile el ele görüntülendiSevgilisini aldattı mı? Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka ile el ele görüntülendi

Geçtiğimiz gün görüntülenen Aslı Bekiroğlu, bu iddialara yanıt verdi. Böyle bir şeyin olmadığını belirten ünlü oyuncu, "Kalabalık arkadaş grubu ile program (Maske Kimsin Sen) sonrası veda yemeğine gittik. Kubilay arkadaşım" yanıtını verdi.

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İki isim Maske Kimsin Sen yarışmasında birlikte yarışmışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu Kubilay Aka
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