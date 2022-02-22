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  4. Sevgilisini aldattı mı? Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka ile el ele görüntülendi

Sevgilisini aldattı mı? Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka ile el ele görüntülendi

22.02.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske Kimsin Sen yarışmasında mücadele eden Kubilay Aka ile Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, önceki akşam el ele görüntülendi. Sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Telkıvıran, sosyal medya hesabındaki aşk dolu fotoğrafları sildi.

Geçtiğimiz hafta final yapan Maske Kimsin Sen yarışmasında yer alan Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Kubilay Aka, çekimlerde yakınlaştı. İkilinin arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüştü.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı. Maske Kimsin Sen'in jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.
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SEVGİLİSİNDEN İLK HAMLE GELDİ

  1. Sayfa'da yer alan habere göre, Çağrı Telkıvıran ile Aslı Bekiroğlu arasında 15 gündür soğuk rüzgarlar esiyor. Dün akşam sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi.

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Çağrı Telkıvıran-Aslı Bekiroğlu


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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu Kubilay Aka
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