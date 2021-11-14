Aslı Enver'den tatil pozları! Hayranları beğeni yağdırdı

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 37 yaşındaki güzel, teknede çektirdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Son olarak final yapan 'Babil' dizisiyle sevenleriyle buluşan Aslı Enver Meksika'da tatil yapıyor.

Neşesi yerinde olan ve hem güzel havanın hem de manzaranın tadını doyasıya çıkardığı gözlenen Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde teknede siyah bikinisiyle çekilen pozlarını paylaşmıştı.

Tatiline devam eden güzel oyuncu, yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

Aslı Enver'in tatil fotoğraflarına 200 bine yakın beğeni geldi.





