Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Yıllardır ekranlarda yer alan oyuncu Aslı Enver, ilk olarak Ayna isimli kısa filmde oynadı. 2007-2011 yılları arasında Kavak Yelleri dizisinde Mine Ergun rolüne hayat veren Aslı Enver, yıllar içerisinde oyunculuk kariyerini taçlandırdı.
10 Mayıs 1984 doğumlu Aslı Enver 38 yaşına girdi.
Instagram'dan paylaştığı pozuna, 'b-day' ifadesini düşen Enver, takipçilerinden çok sayıda 'İyi ki doğdun' mesajı aldı.
Deniz kıyısından sütyenli paylaşım yapan Enver, düzgün fiziğiyle büyüledi.
Ünlü oyuncu başarılı film, dizi projelerinin yanı sıra reklam projeleriyle de ekranlarda yerini alıyor.
Aynı zamanda Instagram hesabından paylaştığı pozlarda hem güzelliğiyle hem de cesurluğuyla büyülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum