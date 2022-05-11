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  4. Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

11.05.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Babil gibi dizilerle ekranlarda yerini alan Aslı Enver yaz sezonunu açtı. Deniz kıyısından verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi.

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Yıllardır ekranlarda yer alan oyuncu Aslı Enver, ilk olarak Ayna isimli kısa filmde oynadı. 2007-2011 yılları arasında Kavak Yelleri dizisinde Mine Ergun rolüne hayat veren Aslı Enver, yıllar içerisinde oyunculuk kariyerini taçlandırdı.

ASLI ENVER DENİZ KIYISINDAN PAYLAŞTI

10 Mayıs 1984 doğumlu Aslı Enver 38 yaşına girdi.

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Instagram'dan paylaştığı pozuna, 'b-day' ifadesini düşen Enver, takipçilerinden çok sayıda 'İyi ki doğdun' mesajı aldı.

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Deniz kıyısından sütyenli paylaşım yapan Enver, düzgün fiziğiyle büyüledi.

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu başarılı film, dizi projelerinin yanı sıra reklam projeleriyle de ekranlarda yerini alıyor.

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Aynı zamanda Instagram hesabından paylaştığı pozlarda hem güzelliğiyle hem de cesurluğuyla büyülüyor.

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

Aslı Enver deniz kıyısından sütyenli pozunu paylaştı! Fiziğiyle büyüledi

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Anahtar Kelimeler:
Babil dizisi Aslı Enver
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