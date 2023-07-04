Aslı Enver doğum yaptı mı, kızının ismi ne? Elay isminin anlamı nedir, ne demek?

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la dünyaevine girmişti. Nikah sonrası hamile olduğunu duyuran ve bir kız bebek bekleyen Enver'den güzel haber geldi.

Aslı Enver bebeğini kucağına aldı.

ASLI ENVER DOĞUM YAPTI MI, KIZININ İSMİ NE?

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.

ELAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR, NE DEMEK?

Elay ismi yükselme, yükseliş anlamındadır. Ayrıca yüksek ve yükselen olarak da geçer.

Elay isminin anlamı; yüksek, yükseklik, yükseliş, yükselme demektir. Yüksekte olan kimse demektir.

