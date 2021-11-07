MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Enver'in tatil keyfi! Tekne pozları olay oldu

Aslı Enver'in tatil keyfi! Tekne pozları olay oldu

07.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, sosyal medya hesabından peş peşe teknede çektirdiği bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Aslı Enver'in tatil keyfi! Tekne pozları olay oldu

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 37 yaşındaki güzel, teknede çektirdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Son olarak final yapan 'Babil' dizisiyle sevenleriyle buluşan Aslı Enver, şimdilerde Meksika'da tatil yapıyor.

Neşesi yerinde olan ve hem güzel havanın hem de manzaranın tadını doyasıya çıkardığı gözlenen Aslı Enver, teknede siyah bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

6186851286b24432782ad2ac

Instagram'da altı milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun, kahverengi kalp emojisiyle yayınladığı kareler kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

6186851286b24432782ad2ae

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KIZ"

Aslı Enver ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, meslektaşının gönderisine, "Gördüğüm en güzel kız" şeklinde yorum yazdı.

6186851286b24432782ad2b0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istediYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istedi
Ebru Şahin’in paylaşımına sevgilisi Cedi Osman’dan olay yorumEbru Şahin’in paylaşımına sevgilisi Cedi Osman’dan olay yorum
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi: 4 ölü, 1 yaralı

Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi: 4 ölü, 1 yaralı

Tarih verildi! Sıcaklıklar düşüyor

Tarih verildi! Sıcaklıklar düşüyor

MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP'den asgari ücret açıklaması

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama! '"Hakemliği bıraktı"

Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama! '"Hakemliği bıraktı"

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Şoke eden iddialar! "Kucağıma otursana"

Şoke eden iddialar! "Kucağıma otursana"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.