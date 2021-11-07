Aslı Enver'in tatil keyfi! Tekne pozları olay oldu

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 37 yaşındaki güzel, teknede çektirdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Son olarak final yapan 'Babil' dizisiyle sevenleriyle buluşan Aslı Enver, şimdilerde Meksika'da tatil yapıyor.

Neşesi yerinde olan ve hem güzel havanın hem de manzaranın tadını doyasıya çıkardığı gözlenen Aslı Enver, teknede siyah bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

Instagram'da altı milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun, kahverengi kalp emojisiyle yayınladığı kareler kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KIZ"

Aslı Enver ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, meslektaşının gönderisine, "Gördüğüm en güzel kız" şeklinde yorum yazdı.





