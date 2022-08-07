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Aslı Enver'in yeni sevgilisi kim? Bomba iddia

07.08.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Boz'la bir küs bir barışık giden ilişkisinin ardından pek çok isimle anılan ve aradığı aşkı bir türlü bulamayan oyuncu Aslı Enver iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. Aslı Enver'in yeni sevgilisinin iş insanı Berkin Gökbudak olduğu konuşuluyor.

Aslı Enver'in yeni sevgilisi kim? Bomba iddia

Birkan Sokullu ile boşandıktan sonra Murat Boz ile uzun süreli bir ilişkisi olan Aslı Enver ayrılıktan sonra sık sık farklı isimlerle anılıyordu. Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Enver'in bu ilişkisi de kısa sürdü.

Oyuncu Aslı Enver iddialara göre şimdi yeni bir aşka yelken açtı. Gazetemagazin'in haberine göre Aslı Enver, ünlü iş insanıyla aşk yaşıyor.

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Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak'ı ortak arkadaşları tanıştırdı. İddialara göre Enver ve Gökbudak yaz başından bu yana da birlikte zaman geçiriyor.

Ünlü oyuncu Aslı Enver; Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

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Aslı Enver
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