Aslı Enver reklam anlaşmasından bakın kaç para kazandı!

Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. İyi giden ilişkisi kısa süren Aslı Enver Öztarhan ile ayrıldı. Son dönemde ekrandan da uzak olan Aslı Enver aşkta aradığını bulamayınca kendini işine verdi.

Aslı Enver hem tiyatro yapıyor hem de reklam anlaşmaları. Son olarak bir bankanın yüzü olan Aslı Enver bu iş birliğinden de 3 milyon TL aldı. Bu iddiaları görenler "Aslı'nın milyonluk tesellisi" yorumları yaptı.

Aslı Enver ayrılığın ardından kafa dağıtmak için ise soluğu Kıbrıs'ta aldı. Kıbrıs'ta kısa bir tatil yapan oyuncu İstanbul'a döndü.



