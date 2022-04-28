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Aslı Enver reklam anlaşmasından bakın kaç para kazandı!

28.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ekrandan uzak olan ve tiyatro yapan Aslı Enver özel hayatıyla gündem oluyor. Son olarak Önder Öztarhan’la ilişkisinin bittiği konuşulan Aslı Enver'in bir banka ile reklam anlaşması yaptığı iddia edildi. Aslı Enver anlaşmadan 3 milyon TL kazandı.

Aslı Enver reklam anlaşmasından bakın kaç para kazandı!

Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. İyi giden ilişkisi kısa süren Aslı Enver Öztarhan ile ayrıldı. Son dönemde ekrandan da uzak olan Aslı Enver aşkta aradığını bulamayınca kendini işine verdi.

Aslı Enver hem tiyatro yapıyor hem de reklam anlaşmaları. Son olarak bir bankanın yüzü olan Aslı Enver bu iş birliğinden de 3 milyon TL aldı. Bu iddiaları görenler "Aslı'nın milyonluk tesellisi" yorumları yaptı.

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Aslı Enver ayrılığın ardından kafa dağıtmak için ise soluğu Kıbrıs'ta aldı. Kıbrıs'ta kısa bir tatil yapan oyuncu İstanbul'a döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver
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Vay be bunların paraya ne ad verdiğini merak ediyorum...

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