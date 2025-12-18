MAGAZİN

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Mümine Senna Yıldız'ın evinden neler çıktı neler... Mümine Senna Yıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ünlü isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Peki, Mümine Senna Yıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ile Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Soruşturma kapsamındaki şüpheliler; oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı. Şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphe olduğu belirtildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ünlü isimlerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüpheli Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

MÜMİNE SENNA YILDIZ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Mümine Senna Yıldız'ın Instagram'da 15 bin takipçisi bulunuyor. Yıldız'ın mesleği veya kamuya açık bir kariyer geçmişi yer almıyor.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında; manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

