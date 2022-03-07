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Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi

07.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir hayatında hiç kimse olmayan Aslı Enver, Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönmüştü. Bir süredir Önder Öztarhan'la birlikte olan çift, Alaçatı'da baş başa görüntülendi.

Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi

Murat Boz ile uzun yıllar aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Enver, ilişkisi sır gibi saklıyor.

İLİŞKİ BELGELENDİ

İlişkileri hakkında en ufak bir açıklama yapmayan ve her fırsatta soruları yanıtsız bırakan ikili, birlikte görüntülenmemek için de sık sık evde buluşuyor. Ancak ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda baş başa görüntülendi. Gossippasta'nın Instagram hesabından yayınlanan görüntüde ikilinin hararetli bir konu konuşarak yemek yediği görülüyor.

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Aslı Enver
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