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Aslı Turanlı Can Yaman'a bardak mı fırlattı? Gerçek başka çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 09:06
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Can Yaman ile Aslı Turanlı arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Hatta Turanlı'nın Can Yaman'aa bardak fırlattığı iddia edilmişti. Aslı Turanlı konuyla ilgili gerçeği açıkladı.

Aslı Turanlı Can Yaman'a bardak mı fırlattı? Gerçek başka çıktı

Şimdilerde "El Turco" isimli yabancı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Can Yaman ne yapsa olay oluyor.

Uzun süredir İtalya'da yaşayan ünlü ismin Cannes Film Festivali'nin ardından gerçekleşen partide Aslı Turanlı ile yakınlaşmak istediği iddia edildi.

İddiaya göre partide Aslı Turanlı ile Can Yaman arasında iplerin gerildiği hatta Turanlı'nın meslektaşına bardak fırlattığı iddia edildi. İddialar sosyal medyada gündem olurken; Aslı Turanlı konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

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Sosyal medya hesabından olayın perde arkasını anlatan Turanlı, "Bugün tatsız bir haberle uyandım. 'Can Yaman'a bardak fırlattı' şeklinde medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim" dedi.

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"ÜLKE GÜNDEMİ YETERİNCE HASSASKEN..."

Turanlı, sözlerini "Can ile tesadüfen karşılaştığım partide ayaküstü sohbet ederken bardak elimden yere düştü. O sırada bu olaya tanık olanlar olmuş ve bardak fırlatmışım gibi algılanmış maalesef. Ülke gündemi yeterince hassasken gündemi bu şekilde meşgul etmek ve yanlış anlaşılan bir olayın öznesi olmak beni ayrıca çok üzdü... Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek ve olayın doğrusunun bu olmadığını sizlerle paylaşmak istedim. Sevgiler" diye noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Turanlı Can Yaman
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