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Aslıhan Doğan'ın 10 çantası 1 milyon TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan gardırobunu sergiledi! Doğan'ın gardırobundaki küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti.

Aslıhan Doğan'ın 10 çantası 1 milyon TL

Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya’nın YouTube’daki programında lüks bir giyim mağazasını andıran gardırobunu tanıttı. Görüntülerde Aslıhan'ın toplam değeri 1 milyon TL’yi bulan 10 adet Hermes Birkin çantası, 500 bin TL’lik stiletto ve spor ayakkabıları, küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti.

Küçük bir Hermes Birkin çantanın peşine düşmüştüm' diyen Doğan açıklamasında şunları söyledi:

"Bu arada diğerlerini de beğenip aldım, bir anda 10 tane oldu. Kardeşimin boyadığı vintage kıyafet ve çantalarım favorim. Kıyafet odama sığmayan değerli parçaların bir kısmı annemde, diğerleri ise bavullarda.

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Çok tayt alırım, üstüne Arda’nın sweat-shirt’lerini giyiyorum. İkinci oğlumuza 6 aylık hamileyim. Bir anda siyahları bırakıp daha renkli giyinmeye başladım.

Gardırobumda hiç giymediğim elbiseler var. Yeni aldığım pembe mini elbisemi de doğumdan sonra giyeceğim. Fazla kıyafetleri ihtiyacı olanlara yolluyorum. Ayakkabı konusunda Arda ile yarışamam. Onun giyinme odası benden büyük, eve sığamıyor. Özel dizayn edilmiş aksesuar dolabı var."

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Aslıhan Doğan, Arda Turan eşi Aslıhan Doğan,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yani diyorki zenginin mali zügürdün çenesini iste anlayın allah sana daha cok hermes birkin çantası versin fakirin gözü tok da sizin gözünüzü doyurmak zor
Anladık varlıksınız, niye gözümüze sokuyorsunuz. Ardayı severim ancak yakışmadı bu hareketiniz hanımefendi.
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