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Asmalı Konak'ın Dilara'sıydı! Selda Özer son haliyle gündem oldu!

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak dizisindeki Dilara karakteriyle tanınan oyuncu Selda Özer, son haliyle gündem oldu.

Asmalı Konak'ın Dilara'sıydı! Selda Özer son haliyle gündem oldu!
Jale Uslu

2002-2003 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Asmalı Konak Türk dizi tarihe damgasını vuran yapımlardan bir tanesiydi. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak dizisindeki her karakter yıllar geçse de hafızalara kazınmayı başardı.

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Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizinin en başarılı karakterlerinden biri de 'Dilara' olmuştu. Özcan Deniz'in hayat verdiği Seymen'in ablası Dilara'ya da Selda Özer canlandırmıştı.

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SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Bir İstanbul Masalı, En İyi Arkadaşım, Saçsaça Başbaşa, Limon Ağacı, Mahpeyker: Kösem Sultan ve Anneler ile Kızları gibi yapımlarla karşımıza çıkan Selda Özer'i uzunca bir süre ekranlarda görememiştik. 2013 yılında yayınlanan Kaçak dizisiyle en son karşımıza çıkan oyuncu Selda Özer, son haliyle gündem oldu.

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Sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden 64 yaşındaki ünlü isim sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor.

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Özcan Deniz
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