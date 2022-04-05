Aslıhan Güner 'Eski takipçilerim bilir' notuyla cesur halini paylaştı!

Meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada yayınladığı fotoğraf ve videolarla da dikkat çeken Güner, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.



Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, 4 yıl önce yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirdi.

En doğal haliyle kamera karşısına geçen Güner, makyaj yaptığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "2018'den bu video eski takipçilerim bilir. Günlük makyajımı nasıl yapıyorum? Durum hala aynı canlar. Soranlar için bıraktım videoyu" notunu ekledi.



