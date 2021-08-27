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Aslıhan Güner'in kardeşi Neslihan'la pozuna beğeni yağdı!

27.08.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner kardeşi Neslihan Güner ile pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Aslıhan Güner'in kardeşi Neslihan'la pozuna beğeni yağdı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin finalinin ardından Uzak Şehrin Masalı adlı bir dizi için kolları sıvayan Aslıhan Güner sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Çekimler için Kars'ta bulunan Ashlıhan Güner, kendisini Kars'ta yalnız bırakmayan kız kardeşi Neslihan'ı sosyal medya hesabından paylaştı.

Neslihan Güner'in sosyal medya fenomeni de olduğu ortaya çıktı. 71 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncunun kardeşine beğeni yağıyor.

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Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner güzellikleriyle de sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

Ekran Alıntısı

Öte yandan üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi.


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Aslıhan Güner
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