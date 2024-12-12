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Aslıhan Güner 'ölüm' deyince yutkundu, gözleri doldu! Konuşmakta zorlandı: "Babamı kaybettim ben..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 13:57
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Empati programına konuk olan oyuncu Aslıhan Güner, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Ölüm üzerine sorduğu soru sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Aslıhan Güner baba acısının ardından yaşadığı duyguları anlattı.

Aslıhan Güner 'ölüm' deyince yutkundu, gözleri doldu! Konuşmakta zorlandı: "Babamı kaybettim ben..."

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Aslıhan Güner konuk oldu. Aslıhan Güner ölüm üzerine konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

"Ölüm kalana zor olan bir şey" derken konuşmakta zorlanan ünlü oyuncu babasına dair de konuştu. "Daha iyiyim" diyen Aslıhan Güner "Babamı kaybettim ben çok zor" dedi.

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Babasını 2020 yılında kaybeden Aslıhan Güner, “En büyük dileğim ve hayalimdi. Babam evlendiğimi görsün ve ben onunla dans edeyim. Eşimle niyetimiz de çok ciddiydi zaten. Lenfoma kanseriydi babam, sonra ilik oldu. Allah tüm kanser hastalarına ve yakınlarına sabır versin, çok zor bir hastalık. Babam 2 kez o savaşı kazanmıştı, 3'üncü kez nüksetti" dedi.

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Aslıhan Güner, "Cenaze törenlerini hiçbir zaman sevmedim. İnsanların acısı varken insanların yemek beklemesi, hizmet beklemesi, sen acıdan kavrulurken birinin market alışverişi muhabbeti yapması, senin işinle ilgili herhangi bir sorunun sana sorulması, insanlık dışı ve acıyı anlamamak gibi geliyor. Onlar beni çok yıpratıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, en güzel destek şekli o kişinin elini tutup sessiz kalmak ya da mesajsa artık, günümüzde öyle şeyler var. Yeterli…" ifadelerini kullandı.

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Aslıhan Güner
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