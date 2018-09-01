Aslıhan Gürbüz'den üniversiteyi kazanamayanlara anlamlı mesaj

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 2. yeni sezonuyla tekrar seyirciyle buluşmaya hazırlanan Aslıhan Gürbüz, YKS yerleştirme sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte 35 yaşındaki oyuncunun Instagram'darn yaptığı o paylaşım:

"Ösym sonuçları açıklamış...

Tercihlerini kazananları tebrik ediyorum, hayallerinize bir adım daha yaklaştınız.

Benim söyleyeceklerim, tercihi tutmayanlara yani en kötü tabir ile KAZANAMAYANLARA.

Canım kardeşim, hiç üzülme olur mu?

Çoğunuz hem okulu bitirip hem sınavlara hazırlandı, çoğunuz iki belki de daha fazla sınava girdi ve olmadı.

YILMADIM, PES ETMEDİM!

Hayatımın 18 yılını eğitim öğretimde geçirdim, konservatuvarı ilk girişimde kazanamadım. Okul bitti bir çok iş görüşmesinde BAŞARISIZ oldum. Hayatımın projesi dediğim bir çok senaryoyu deli gibi çalışıp verdiğim auditionlarımda gerçekten berbat performanslar sergiledim.

Ama yılmadım, pes etmedim ve en önemlisi küsmedim. Geri çekilip şöyle bir baktığımda hatalarımı ve eksiklerimi görüp, onların üzerine gittim.

Sizler bizim geleceğimizsiniz, keşke eğitim sistemimiz, sizi en stressiz yoldan en hakkettiğiniz eğitimleri alabileceğiniz şekilde düzenlenebilse... Hayatınız sınavdan sınava baskı altında geçmese...