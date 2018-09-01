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Aslıhan Gürbüz'den üniversiteyi kazanamayanlara anlamlı mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından YKS sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, tercihi tutmaya öğrencilere "Hayat dediğimiz bu sınavda hiçbir kazanış ya da kaybediş kendimizden ve sağlığımızdan önemli değil" tavsiyesinde bulundu.

Aslıhan Gürbüz'den üniversiteyi kazanamayanlara anlamlı mesaj

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 2. yeni sezonuyla tekrar seyirciyle buluşmaya hazırlanan Aslıhan Gürbüz, YKS yerleştirme sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte 35 yaşındaki oyuncunun Instagram'darn yaptığı o paylaşım:

"Ösym sonuçları açıklamış...
Tercihlerini kazananları tebrik ediyorum, hayallerinize bir adım daha yaklaştınız.
Benim söyleyeceklerim, tercihi tutmayanlara yani en kötü tabir ile KAZANAMAYANLARA.
Canım kardeşim, hiç üzülme olur mu?
Çoğunuz hem okulu bitirip hem sınavlara hazırlandı, çoğunuz iki belki de daha fazla sınava girdi ve olmadı.

YILMADIM, PES ETMEDİM!

Hayatımın 18 yılını eğitim öğretimde geçirdim, konservatuvarı ilk girişimde kazanamadım. Okul bitti bir çok iş görüşmesinde BAŞARISIZ oldum. Hayatımın projesi dediğim bir çok senaryoyu deli gibi çalışıp verdiğim auditionlarımda gerçekten berbat performanslar sergiledim.

Ama yılmadım, pes etmedim ve en önemlisi küsmedim. Geri çekilip şöyle bir baktığımda hatalarımı ve eksiklerimi görüp, onların üzerine gittim.
Sizler bizim geleceğimizsiniz, keşke eğitim sistemimiz, sizi en stressiz yoldan en hakkettiğiniz eğitimleri alabileceğiniz şekilde düzenlenebilse... Hayatınız sınavdan sınava baskı altında geçmese...

HER ZAMAN BAŞKA YOL VARDIR

Ama bu sistem yıllardır böyle.

Yapacağınız en önemli şey, pes etmemek, küsmemek, azimle çalışmak ve kendinize güvenmek. Zor gibi gelse de bir kez deneyince oluyor inanın (kendimden biliyorum)
İmkanı olanlar bir yıl daha çalışıp eksiklerini tamamlasın, olmayanlar biraz durup sakinleşince başka yolları olduğunu görebilsin (her zaman bir başka yol vardır), ama unutmasınlar ki hayat dediğimiz bu sınavda hiçbir kazanış ya da kaybediş kendimizden ve sağlığımızdan önemli değil.

Öperim her birinizi gül yanaklarınızdan...

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aslıhan gürbüz Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si YKS

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